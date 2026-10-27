Prosegue il momento no dei viola, solo 10 vittorie nelle ultime 46 sfide
L’equilibrio ricercato da Vanoli nella tattica della sua squadra è adesso quello invocato dal club nei giudizi sul tecnico. In casa viola si volta pagina dopo il ko di san siro, inseguendo un pizzico di serenità per affrontare al meglio l’infrasettimanale di giovedì quando arriverà l’Atalanta al Franchi.
Appena 10 vittorie dall'inizio della scorsa stagione
Intanto però si allunga a dismisura il momento no della squadra viola, una finestra temporale aperta all’inizio della scorsa stagione che ha coinvolto tre allenatori senza grandi cambiamenti di sorta e al netto di una salvezza raccolta con Vanoli e Paratici nella prima parte del 2026. Ancora oggi tuttavia sono appena 10 le vittorie su 46 gare complessive, una ogni 4 gare e mezzo circa, per un ruolino di marcia nel quale i successi sono comunque arrivati contro squadre non irresistibili come Cremonese, Pisa, Verona, Udinese e Venezia.
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