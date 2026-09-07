FirenzeViola Vanoli e quell'arrivederci diametralmente opposto all'addio rivolto a Grosso

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Vanoli viene riaccolto tra gli abbracci di tutto l'ambiente del Viola Park mentre Grosso è stato salutato con un freddissimo comunicato

Paolo Vanoli torna sulla panchina della Fiorentina dopo poco più di tre mesi dai saluti pubblicati da parte del club sui canali ufficiali e il conseguente arrivo di Fabio Grosso. Un saluto, ai tempi, decisamente diverso rispetto a quello non concesso allo stesso Grosso, liquidato con una riga sul sito e senza alcun tipo di ringraziamento.

Vanoli venne salutato con questa sottolineatura: "Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta". Inoltre, anche Giuseppe Commisso decise di virgolettare il proprio saluto per ribadire la gratitudine: "Ha riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi".

Di poco fa l'abbraccio dello stesso Vanoli con tutte le componenti del club che lo hanno riaccolto dopo poco più di 90 giorni dall'addio. Una pausa che non ha interrotto la stima societaria, ma nemmeno quella dell'allenatore nei confronti del club visto che, nonostante un addio inatteso, il sì è arrivato immediato.