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Clamoroso: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. La nota del club
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La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. Le tre sconfitte di fila contro Roma, Frosinone e Torino sono state fatali al tecnico viola, che questa sera è stato sollevato dal suo incarico. Ecco la nota del club:
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.
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Vicedirettore e storica firma di Firenzeviola.it nonché voce di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola. Dopo le esperienze con La Gazzetta dello Sport e Il Corriere dello Sport, oggi collabora con La Nazione.
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