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Clamoroso: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. La nota del club

Clamoroso: la Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. La nota del clubFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 23:28Primo Piano
di Andrea Giannattasio

La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso. Le tre sconfitte di fila contro Roma, Frosinone e Torino sono state fatali al tecnico viola, che questa sera è stato sollevato dal suo incarico. Ecco la nota del club:

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.