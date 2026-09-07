Viola, chi dirigerà oggi l'allenamento? C'è l'idea Andreazzoli. A Venezia il mister nuovo
L’esonero di Fabio Grosso apre un’incognita immediata in casa Fiorentina: chi dirigerà l’allenamento di oggi (lunedì 7 settembre)? Dopo il giorno di riposo concesso dall’ormai ex tecnico, la squadra è attesa al Viola Park per la ripresa, ma il club deve ancora stabilire a chi affidare la seduta. In attesa del nuovo allenatore, le soluzioni sul tavolo sono due. La prima porta al vice di Grosso, Raffaele Longo, che potrebbe guidare il gruppo insieme al resto dello staff.
C'è la variante Aurelio
L’alternativa è rappresentata da Aurelio Andreazzoli, tecnico della Primavera e profilo di grande esperienza, al quale potrebbe essere affidata momentaneamente la prima squadra. La sensazione, comunque, è che il casting della Fiorentina non sia destinato a protrarsi a lungo. La dirigenza vuole chiudere la scelta entro le prossime 24-48 ore, così da consegnare subito la squadra al nuovo tecnico e permettergli di debuttare già nella trasferta di Venezia.
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