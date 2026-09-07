Chi vorreste come nuovo allenatore dopo Grosso? Vota il sondaggio

Chi vorreste come nuovo allenatore dopo Grosso? Vota il sondaggioFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 00:35Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina ha esonerato dopo sole tre partite in campionato Fabio Grosso ed è già partita la caccia al sostituto entro la prossima partita contro il Venezia, in programma venerdì sera. Ci sono vari nomi nella lista di Paratici che sta valutando la scelta migliore, da un ritorno come sarebbe nel caso di Vanoli o Palladino, a un nome nuovo come invece potrebbe essere Tudor o Thiago Motta

Vota qui al sondaggio di Firenzeviola.it con la tua preferenza