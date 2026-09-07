FirenzeViola Grosso out, torna Vanoli: il commento video di Pietro Lazzerini

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La Fiorentina ha deciso l'esonero di Fabio Grosso nella giornata di ieri, non solo per i risultati pessimi ottenuti in avvio di stagione, il peggiore dal 1935-1936, ma anche per una serie di diverbi avuti col direttore sportivo Paratici in sede di mercato e anche per la netta presa di posizione dello stadio Franchi dopo il ko contro il Torino. Grosso ha fatto un passo indietro non sentendosi all'altezza dopo un inizio terrificante e la Fiorentina ha preso la palla al balzo esonerandolo senza nemmeno esprimere un saluto sul proprio sito ufficiale.

Tornerà Paolo Vanoli, tecnico che ha portato alla salvezza la Fiorentina nella passata stagione ma che non era stato ritenuto all'altezza della rivoluzione avvenuta successivamente. Vanoli torna nonostante abbia chiarito di non aver preso bene la scelta di Paratici, ma evidentemente attratto dall'idea di rilanciare ancora una volta la "sua" Fiorentina. Alcuni giocatori ne gioveranno, come Dodo, Fagioli e Ndour. In più la squadra che prenderà in mano il tecnico varesino sarà più completa per molti versi rispetto a quella della passata stagione e potenzialmente avrà anche meno casi da tenere sotto controllo, primo fra tutti quello di Kean.

Nel video, il commento di Pietro Lazzerini alla cronaca delle ultime ore in casa Fiorentina.