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Vanoli nuovo tecnico viola, i tifosi avevano scelto Thiago Motta: il sondaggio

Vanoli nuovo tecnico viola, i tifosi avevano scelto Thiago Motta: il sondaggioFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:00Notizie di FV
di Redazione FV

Paolo Vanoli pronto a tornare nuovo allenatore della Fiorentina, ma i lettori di Firenzeviola.it preferivano Thiago Motta. Sono 2.247 i voti raccolti dal sondaggio sul possibile prossimo allenatore della Fiorentina e il risultato evidenzia una preferenza piuttosto netta. In testa c'è Thiago Motta, che raccoglie il 33,38% delle preferenze, risultando di gran lunga il candidato più votato.

Alle sue spalle è molto più equilibrata la situazione. Raffaele Palladino si attesta al 19,80%, precedendo di poco Paolo Vanoli, fermo al 19,27%. I due profili sono quindi separati da appena 0,53 punti percentuali. Più distanti gli altri nomi proposti: Sergio Conceicao raccoglie il 2,18%, mentre Igor Tudor si ferma all'1,60%. Significativa anche la voce “Altro”, scelta dal 23,77% dei partecipanti: quasi un tifoso su quattro preferirebbe dunque un nome non presente tra quelli indicati. Il dato più evidente resta comunque il gradimento per Motta, che supera il 33% dei consensi.

Questi i risultati del sondaggio:

Vanoli 19.27 %

Thiago Motta 33.38 %

Palladino 19.8 %

Conceicao 2.18 %

Tudor 1.6 %

Altro 23.77 %