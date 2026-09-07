Vanoli nuovo tecnico viola, i tifosi avevano scelto Thiago Motta: il sondaggio
Paolo Vanoli pronto a tornare nuovo allenatore della Fiorentina, ma i lettori di Firenzeviola.it preferivano Thiago Motta. Sono 2.247 i voti raccolti dal sondaggio sul possibile prossimo allenatore della Fiorentina e il risultato evidenzia una preferenza piuttosto netta. In testa c'è Thiago Motta, che raccoglie il 33,38% delle preferenze, risultando di gran lunga il candidato più votato.
Alle sue spalle è molto più equilibrata la situazione. Raffaele Palladino si attesta al 19,80%, precedendo di poco Paolo Vanoli, fermo al 19,27%. I due profili sono quindi separati da appena 0,53 punti percentuali. Più distanti gli altri nomi proposti: Sergio Conceicao raccoglie il 2,18%, mentre Igor Tudor si ferma all'1,60%. Significativa anche la voce “Altro”, scelta dal 23,77% dei partecipanti: quasi un tifoso su quattro preferirebbe dunque un nome non presente tra quelli indicati. Il dato più evidente resta comunque il gradimento per Motta, che supera il 33% dei consensi.
Questi i risultati del sondaggio:
Vanoli 19.27 %
Thiago Motta 33.38 %
Palladino 19.8 %
Conceicao 2.18 %
Tudor 1.6 %
Altro 23.77 %
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