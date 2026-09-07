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I 91 giorni di Grosso alla Fiorentina. Meglio di Gattuso ma peggio di Vierchowod

I 91 giorni di Grosso alla Fiorentina. Meglio di Gattuso ma peggio di VierchowodFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 00:15Notizie di FV
di Giacomo A. Galassi
Grosso saluta la Fiorentina come uno degli allenatori meno longevi della storia gigliata

91 giorni, una partita di Coppa Italia e tre partite di campionato. Tanto (o meglio, poco) è durato il regno di Fabio Grosso alla guida tecnica della Fiorentina. L'allenatore è stato esonerato dal club con un comunicato di appena 20 parole dopo che lo stesso Grosso ha fatto presente alla società di essere pronto a fare un passo indietro dopo il drammatico pomeriggio del Franchi contro il Torino.

Grosso va così a iscriversi al partito degli allenatori meno longevi della storia della Fiorentina. Più di Rino Gattuso, che restò alla Fiorentina appena 23 giorni prima della risoluzione consensuale prima di esordire in campionato, poco meno di Ottavio Bianchi, allenatore per 11 partite, Pietro Vierchowod che in Serie C allenò per 13 partite e infine Aldo Agroppi, in sella per 15 partite in un'annata disastrosa nel 1992-93. 