Vanoli su Ndour: "Gioca perché lo merita ma dopo l'U21 si è un po' seduto"

"Gioca perché se lo merita". Paolo Vanoli ieri in conferenza stampa ha parlato anche del momento di Cher Ndour e del perché sia sempre sceso titolare a centrocampo da quando c'è lui: "È un esempio del lavoro perché era ai margini e ora è diventato un grande prospetto per la Fiorentina, per l'Under 21 e se continua così anche per la Nazionale. Ha tanti margini ma se vediamo la sua crescita da quando sono qua, sta diventando importante sia tatticamente che fisicamente. Non si deve sedere, quando ha fatto il gol da 70 metri forse si è un po' seduto".

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