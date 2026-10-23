Anche oggi allenamento alle ore 12.30 per la Fiorentina: il programma del venerdì
Prosegue al Viola Park la preparazione della Fiorentina in vista della trasferta di domenica contro l’Inter, in programma alle 12:30 a San Siro. Per abituare la squadra all’orario del fischio d’inizio, Vanoli e il suo staff hanno organizzato le sedute settimanali sempre in tarda mattinata (12:30 appunto): anche oggi, dunque, i viola si alleneranno all’ora di pranzo.
Restano da monitorare le condizioni di Atta, che salterà certamente la gara di domenica, e di Ranieri, ancora alle prese con il problema al piede e in dubbio per la sfida. Prosegue invece il percorso di recupero di Parisi, impegnato nel programma di riabilitazione dopo la lesione del legamento crociato. Ricordiamo che alle ore 16, dal Wind Media Center del Viola Park, è prevista la conferenza di Vanoli (che potrete seguire live in audio su Radio FirenzeViola oppure tramite diretta testuale qui su FirenzeViola.it).
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