Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento poi partenza

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento poi partenzaFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia per la Fiorentina che domani sarà impegnata a San Siro contro l'Inter per l'ottava giornata di Serie A con partita in programma alle ore 12:30. Sempre alle 12:30 si allenerà la squadra agli ordini di Paolo Vanoli oggi al Viola Park nella rifinitura della gara prima della partenza alla volta di Milano per un mini-ritiro in vista della partita. 