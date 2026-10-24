FirenzeViola Primavera oggi in campo contro il Milan per il bis: i viola cercano l’aggancio

Alle 13 al Viola Park la squadra di Andreazzoli vuole dare seguito al successo sull’Albinoleffe. Dubbi su Mazzeo, Atzeni e Bonanno.

Rotto il ghiaccio, adesso serve confermarsi. La Fiorentina Primavera ospita oggi alle 13 il Milan al Viola Park, con l’obiettivo di dare continuità al 2-0 sull’Albinoleffe che ha regalato ai baby viola la prima vittoria in campionato. Una sfida che vale anche un possibile aggancio: i rossoneri sono noni con 10 punti, la squadra di Andreazzoli sedicesima a quota 7. Il tecnico invita alla fiducia senza nascondere le difficoltà: "Saremo competitivi, anche se il Milan è una squadra attrezzata che ci renderà la vita difficile", ha spiegato ai canali ufficiali viola.

Dubbi e speranze di formazione

Resta da sciogliere il nodo legato a Brando Mazzeo, che potrebbe essere convocato in prima squadra per la trasferta di Milano (è accaduto questo nelle sfide di De Gea e soci contro Genoa e Como). Da verificare anche la disponibilità di Davide Atzeni e Piergiorgio Bonanno, reduci dai rispettivi infortuni. Le speranze offensive sono affidate soprattutto al fiuto del gol di bomber Federico Croci, chiamato a trascinare i compagni verso un altro risultato prezioso per risalire la classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.