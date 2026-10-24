La difesa a 3 è possibile? Secondo Vanoli sì, ma non ora: la spiegazione

Nel corso della conferenza stampa andata in scena ieri pomeriggio al Viola Park, Paolo Vanoli ha risposto anche a una domanda sulla possibillità di cambiare schieramento tattico e passare alla difesa a tre nel prossimo futuro. Queste le parole dell'allenatore della Fiorentina: "Io sono nato con la difesa a tre, l'anno scorso mi ci avete massacrato, a questa domanda rimango basito. Il percorso di questa squadra è un percorso con la difesa a quattro. Per essere internazionali la difesa a quattro è molto importante, poi nella costruzione di un percorso ci può stare anche la difesa a tre. Questa squadra la può fare se sta corta, i difensori che abbiamo la possono fare. I moduli sono numeri, dipende tutto dall'interpretazione che gli si vuole dare. La difesa a quattro ha il vantaggio di avere un uomo in più davanti. Io devo costruire il futuro e se per farlo devo fare dei passi indietro per farne altri avanti lo devo fare".

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