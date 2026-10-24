Vanoli torna sul 4-3-3. Secondo il CorSport può giocare Brescianini
L'edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulla formazione che schiererà Paolo Vanoli contro l'Inter. Secondo il quotidiano l'allenatore tornerà al 4-3-3. In particolare a centrocampo spazio al solito Ndour in qualità di mezzala destra, Fagioli vertice basso e Brescianini mezzala sinistra. Salgono le quotazioni dell’ex Atalanta a scapito di Oulai, che potrebbe subentrare quindi a gara in corso.
Ballottaggio Pellegrino-Beto
In attacco si scaldano Mastantuono, Pellegrino (in vantaggio su Beto), e Njie. Ad ogni modo - si legge sul quotidiano - resiste il ballottaggio per il centravanti titolare. Nelle prossime ore Vanoli scioglierà definitivamente le riserve e deciderà chi schierare allo stadio Giuseppe Meazza nel tentativo di impensierire la retroguardia avversaria. Nuova panchina per Gonçalves e Gnonto.
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