Nessuna sorpresa in difesa: per il CorSport confermati Jimenez e Viery

Questa mattina il Corriere dello Sport - Stadio torna sui giocatori che diserteranno la trasferta contro l'Inter. Non ci saranno Arthur Atta e Luca Ranieri, alle prese coi rispettivi problemi fisici. Lo ha confermato Paolo Vanoli nella conferenza stampa tenuta al Viola Park: "Atta prosegue il suo lavoro e sta un po' meglio. Ranieri ha avuto lo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando. Entrambi non ci saranno”.

In difesa nessuna sorpresa

Dopodiché il quotidiano analizza il possibile undici titolare che schiererà Paolo Vanoli a San Siro, e scrive che il tecnico viola medita di tornare al 4-3-3 con in porta De Gea, blindatissimo dal tecnico, e in difesa Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery. I due terzini - si legge - sono favoriti rispettivamente su Dodo e Valdepeñas. Ecco che sembra tramontare l'ipotesi ventilata da qualche altro quotidiano sulla titolarità del classe 1998 brasiliano.