San Siro senza il tifo organizzato viola: unite Curva Fiesole, ATF e ACCVC

San Siro senza il tifo organizzato viola: unite Curva Fiesole, ATF e ACCVC
Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Il tifo organizzato viola diserta San Siro. Come evidenzia questa mattina La Nazione, Curva Fiesole, ATF e ACCVC non saranno presenti alla sfida di domani contro l’Inter, unite nella protesta contro il caro biglietti e le modalità di vendita, in particolare l’assenza di una prelazione riservata ad associazioni e gruppi. Dopo la scelta della Fiesole, anche i viola club hanno rinunciato alla trasferta, denunciando prezzi eccessivi nei settori popolari e rivendicando il valore sociale delle associazioni.

Il settore ospiti potrebbe comunque accogliere qualche centinaio di tifosi a titolo personale, soprattutto residenti in Lombardia: presenze autonome, estranee alla mobilitazione dei club.