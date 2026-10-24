San Siro senza il tifo organizzato viola: unite Curva Fiesole, ATF e ACCVC
Il tifo organizzato viola diserta San Siro. Come evidenzia questa mattina La Nazione, Curva Fiesole, ATF e ACCVC non saranno presenti alla sfida di domani contro l’Inter, unite nella protesta contro il caro biglietti e le modalità di vendita, in particolare l’assenza di una prelazione riservata ad associazioni e gruppi. Dopo la scelta della Fiesole, anche i viola club hanno rinunciato alla trasferta, denunciando prezzi eccessivi nei settori popolari e rivendicando il valore sociale delle associazioni.
Il settore ospiti potrebbe comunque accogliere qualche centinaio di tifosi a titolo personale, soprattutto residenti in Lombardia: presenze autonome, estranee alla mobilitazione dei club.
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Rassegna stampa
Fiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagionedi Pietro Lazzerini
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