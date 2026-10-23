Inter-Fiorentina, ecco come seguire il match di domenica prossima

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Ieri alle 14:45Notizie di FV
di Redazione FV

Il lunch match domenicale è di quelli da leccarsi i baffi. La Fiorentina va a San Siro, in casa della prima dell'Inter prima in classifica per una delle sfide più interessanti dell'ottava giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 12.30, sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.

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