Inter-Fiorentina, ecco come seguire il match di domenica prossima
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Il lunch match domenicale è di quelli da leccarsi i baffi. La Fiorentina va a San Siro, in casa della prima dell'Inter prima in classifica per una delle sfide più interessanti dell'ottava giornata di Serie A, calcio d'inizio ore 12.30, sarà visibile in esclusiva su Dazn; per seguirla con noi i canali sono sempre gli stessi, FirenzeViola.it con la diretta testuale e Radio FirenzeViola con la cronaca del match affidata al nostro Andrea Giannattasio, con ampio pre e post-partita e commenti da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua.
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Fiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagionedi Pietro Lazzerini
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1 Fiorentina, che sofferenza. Paratici ha costruito una squadra sui singoli e non sul collettivo e ora la patata bollente è nelle mani di Vanoli. Difesa a tre e mercato, qualche spunto per costruire e non perdere una stagione
Copertina
Luca CalamaiLa famiglia Commisso ha speso 230 milioni in due mercati senza stare mai a sinistra in classifica. Vanoli, la salvezza si conquista con il calcio offensivo. Mastantuono può colpire una difesa dell'Inter vulnerabile
Lorenzo Di BenedettoDov'è finito Paratici? Il suo mercato non sta pagando e nessuno ci mette la faccia, lui per primo. La miglior partita della Fiorentina in stagione ha portato zero punti. Il VAR è un problema, ma guai a nascondersi dietro a un dito
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