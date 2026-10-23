Come stanno Atta e Ranieri? Vanoli non si sbilancia: "Stanno recuperando"

Nel corso della conferenza stampa in vista della prossima partita contro l'Inter, all'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è stato chiesto anche un aggiornamento sui due infortunati di casa viola, Arthur Atta e Luca Ranieri, ma il tecnico non si è voluto sbilanciare: "Atta sta proseguendo il lavoro, Ranieri ha avuto lo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando. Dodo ho sempre detto che può partire titolare".

Entrambi hanno lavorato a parte anche nella giornata appena conclusa e difficilmente saranno della gara. Conserva qualche flebile speranza di essere almeno convocato il difensore che ancora però non ha recuperato dal'infortunio patito contro il Genoa.