Come stanno Atta e Ranieri? Vanoli non si sbilancia: "Stanno recuperando"
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Nel corso della conferenza stampa in vista della prossima partita contro l'Inter, all'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli è stato chiesto anche un aggiornamento sui due infortunati di casa viola, Arthur Atta e Luca Ranieri, ma il tecnico non si è voluto sbilanciare: "Atta sta proseguendo il lavoro, Ranieri ha avuto lo schiacciamento del nervo e piano piano lo stiamo recuperando. Dodo ho sempre detto che può partire titolare".
Entrambi hanno lavorato a parte anche nella giornata appena conclusa e difficilmente saranno della gara. Conserva qualche flebile speranza di essere almeno convocato il difensore che ancora però non ha recuperato dal'infortunio patito contro il Genoa.
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