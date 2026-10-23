“Il mondo visto da Federico”: la vita, le sfide e il cuore viola di un ragazzo di 22 anni
Si intitola “Il mondo visto da Federico” il libro di Federico Perosino, ragazzo di 22 anni con disabilità, nato a Savigliano, in provincia di Cuneo, e grande tifoso della Fiorentina. Un racconto intimo e sincero, capace di far sorridere, riflettere e commuovere, attraverso le esperienze che hanno accompagnato la sua crescita fino al diploma di maturità. Tra momenti di spensieratezza, interventi chirurgici e riflessioni sulla propria disabilità, Federico ripercorre i suoi primi ventidue anni con trasparenza e una naturale dose di leggerezza.
Non propone ricette per superare le difficoltà: racconta come le ha vissute, tra sfide, risate e una consapevolezza maturata nel tempo. Il diploma segna il traguardo di questo primo capitolo della sua vita, che adesso diventa una storia da condividere. Un invito a conoscere Federico attraverso il suo sguardo sul mondo, nel quale trova spazio anche il grande amore per i colori viola. Il libro, stampato da Amazon Italia, costa 12,50 euro.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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