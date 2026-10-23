Come giocherebbe la Fiorentina col 3-5-2? L'ipotesi: Mastantuono-Pellegrino davanti

Paolo Vanoli non ha chiuso la porta definitivamente al 3-5-2 in conferenza stampa, anche se ha sottolineato i vantaggi della difesa a 4 e ha fatto capire che almeno contro l'Inter non ci sono in vista cambi di modulo. Ma le parole del tecnico aprono una riflessione su come giocherebbe, eventualmente, l'attuale Fiorentina con i 3 in difesa. Provando a ipotizzare una probabile formazione, vedrebbe Pongracic, Dragusin e Viery davanti a De Gea, con Ndour, Fagioli e Oulai a centrocampo, in attesa del ritorno di Atta che dovrebbe sostituire l'ivoriano (o l'ex Juve se poi Oulai dovesse giocare da regista). Jimenez e Valdepenas diventerebbero fondamentali sulle fasce, chiamati a garantire ampiezza e ripiegamenti. Proprio sulle corsie si misurerebbe la sostenibilità dell’assetto: soprattutto a sinistra, dove lo spagnolo non ha un vice naturale e sarebbe chiamato agli straordinari. Un ruolo dispendioso, che imporrebbe di trovare anche un’alternativa nel mercato di gennaio per gestire energie e assenze. Accanto a Pellegrino potrebbe agire Mastantuono, adattato da seconda punta.

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