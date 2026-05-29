Dagli inviati Italia in campo a Coverciano: presenti Ndour, Comuzzo e Fortini

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L'Italia guidata dal ct ad interim Silvio Baldini è scesa in campo in questi minuti a Coverciano per preparare le amichevoli che si terranno il 3 e il 7 giugno rispettivamente contro Lussemburgo, in trasferta, e Grecia, stavolta invece in casa. Tra i giocatori in campo sono presenti anche i tre viola che già erano nel giro dell'U21 di Baldini e che sono stati chiamati per questa tornata di gare amichevoli al pari di molti altri giocatori che facevano parte della squadra giovanile azzurra.

Stiamo parlando ovviamente di Ndour, Comuzzo e Fortini, con quest'ultimo che è però presente solo per gli allenamenti e non è a tutti gli effetti tra i convocati dell'Italia ma è solamente aggreggato nella fase di preparazione delle gare. Queste le immagini raccolte direttamente dalla nostra redazione: