FirenzeViola Siena CF svolta societaria: si iscriverà subito in Serie C Femminile

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Nel periodo dello scorso Natale vi abbiamo fatto conoscere da vicino la realtà del Siena CF. Una società che era una vera e propria anomalia nel panorama calcistico femminile tanto da aver attirato le attenzioni persino di una ex CT della Nazionale Azzurra come Milena Bertolini la quale ha collaborato fornendo delle consulenze col club bianconero. Più recentemente vi avevamo parlato del fatto che era arrivato un nuovo Presidente. L’imprenditore italo-australiano Donato Di Vincenzo, che ha assunto il ruolo di patron del club. A quanto sembra il club senese è pronto a fare le cose in grande, frutto della disponibilità economica del magnate d’Australia. Secondo indiscrezioni pervenute a Firenzeviola, la società si arricchirà dell’esperienza di Giacomo Rossi che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo del club.

Rossi viene dall’Arezzo Femminile, dopo diverse stagioni in cui il club amaranto ha ottenuto discreti risultati mantenendo la categoria cadetta, che era l’obiettivo principale della società aretina. Avrà il compito di costruire una squadra per vincere il campionato di Serie C Femminile. Sempre secondo voci giunte a Firenzeviola, l’intento del Siena CF è quello di acquisire il titolo sportivo della Casolese Women (club toscano di Serie C allenato dall’ex primavera viola Margherita Cirri che lo ha condotto alla salvezza in una situazione interna molto difficile) e iscriversi direttamente al campionato di Serie C con l’intento di lanciare subito l’assalto al campionato cadetto. Obiettivo non facile ma possibile. Il Siena CF diverrebbe inoltre il principale club del capoluogo toscano con la Robur – promossa in Eccellenza – che dunque verrebbe scavalcata dal club precedentemente gestito da Riccardo Magrini. Non è escluso che la compagine bianconera possa essere utile anche per la Fiorentina che avrebbe così un altro lido nel proprio interland dove poter mandare le proprie giovani a crescere in un contesto diverso da quello viola.