Non solo Grosso: alla Fiorentina del Sassuolo piace anche Volpato

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L'esterno d'attacco del Sassuolo Cristian Volpato è un obiettivo della Fiorentina. Per ora vola ai Mondiali con l'Australia

Non solo Fabio Grosso dal Sassuolo, anche Cristian Volpato è tra i pensieri della Fiorentina. L'esterno d'attacco del Sassuolo classe 2003 è concretamente un obiettivo dei viola, che una volta sistemato l'arrivo di Fabio Grosso vuole iniziare a puntellare la rosa a cominciare dalle corsie laterali, zone di campo che subiranno grandi cambiamenti nel corso del mercato estivo.

I numeri

In neroverde Volpato ha messo insieme 24 presenze con 2 gol e 4 assist nella Serie A appena conclusa, proprio agli ordini di mister Grosso. In scadenza nel 2028 e in attesa di capire il suo destino, intanto l'attaccante nato in Australia ha accettato di giocare proprio per i Socceroos che disputeranno i Mondiali, nonostante la trafila nelle giovanili azzurre e l'attaccamento ai colori azzurri.

Il cambio di nazionalità

Non avendo mai disputato una partita ufficiale con la nazionale maggiore italiana il giocatore ha potuto così cambiare nazionalità calcistica dopo aver rifiutato nel 2022. La federazione calcistica australiana ha dichiarato di aver "ricevuto una lettera di autorizzazione dalla Figc", un passaggio fondamentale per l'approvazione del cambio di nazionalità da parte della Fifa. L'Australia, inserita nel Gruppo D esordirà ai Mondiali contro la Turchia il 13 giugno a Vancouver, affronterà gli Stati Uniti sei giorni dopo a Seattle e concluderà la fase a gironi contro il Paraguay il 25 giugno allo stadio dei San Francisco 49ers.