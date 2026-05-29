Grosso e il nodo indennizzo, l'opzione di Vanoli e l'asse caldo Firenze-Sassuolo

vedi letture

Ore di attesa per Grosso, mentre domani scade l'opzione per Vanoli. Il nodo indennizzo e l'asse Firenze-Sassuolo caldo

Sono ore di attesa per ufficializzare il nome del prossimo allenatore viola. Domani scade l'opzione unilaterale a favore della Fiorentina per il rinnovo del tecnico che ha portato la squadra in zona salvezza, Paolo Vanoli. Una giornata che passerà invano praticamente visto che la strada intrapresa sembra quella di portare sulla panchina viola Fabio Grosso che, come noto, deve liberarsi dal Sassuolo. Mentre il tecnico di Verona sarà libero di guardarsi intorno e cercare una nuova squadra.

Strada come detto tracciata per Grosso alla Fiorentina ma con qualche dettaglio ancora da risolvere tanto che potrebbe servire ancora qualche giorno, magari inizio settimana da quanto risulta, almeno per le ufficialità. C'è il nodo indennizzo e, comunque, l'asso Firenze-Sassuolo è caldo anche per il mercato.