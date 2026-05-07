Toto allenatore Fiorentina, due nomi depennati dall'elenco: il punto
Ancora qualche ora per ottenere la matematica salvezza da parte della Fiorentina per poi dare il via alla rivoluzione tecnica. E nella giornata di oggi radio mercato e non solo portano a depennare tre nomi.
Le percentuali di permanenza di Vanoli stanno diminuendo, con alcuni sicuri che il tecnico non resterà mentre altri restano più cauti nonostante le riflessioni della dirigenza, con Grosso sempre in pole, che però in conferenza ha detto di voler parlare con il Sassuolo a fine stagione. Più difficile per De Rossi che avrebbe una clausola da 10 milioni.
Intanto due nomi vanno depennati dall'elenco visto che si stanno per accasare altrove. Si tratta del tecnico del Rayo Vallecano (fresco finalista di Conference) Inigo Perez destinato al Villarreal al posto di Marcelino che a fine stagione saluta. Ma anche di Iraola del Bournemouth sempre vicino al Crystal Palace (altro fresco finalista) ma in Inghilterra è apprezzato anche da altri club importanti.
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