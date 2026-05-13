Derby romano e finale di tennis, Simonelli: "Disponibili per giocare alle 12, attendiamo risposta"

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Dopo l'Assemblea svolta oggi a Roma prima della finale di Coppa Italia, Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato ai media presenti delle ipotesi studiate per il prossimo weekend di campionato, con l'intento di risolvere il problema della concomitanza con la finale del Master 1000 di Roma col derby della Capitale e le altre quattro gare che andrebbero disputate in contemporanea - tra cui Juventus-Fiorentina -. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo già scritto al ministero degli Interni dando la disponibilità ad anticipare alle 12 l'inizio delle cinque partite. Alla luce di questo, dando una disponibilità di mezz'ora, e augurandoci che anche la Fitp e Sport e Salute possano dare la disponibilità di posticipare la finale (del singolare degli Internazionali) di mezz'ora, diamo un'ora di tempo in più per poter far defluire le persone dallo stadio.

Noi ci auguriamo di avere una risposta entro sera, avendo inviato una proposta formale. È chiaro che se non dovessimo avere una risposta entro sera, presenteremo ricorso al Tar", ha concluso Simonelli, come riportato da TMW.