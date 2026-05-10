Notifiche push per le news più importanti di FirenzeViola: scopri come attivarle!

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FirenzeViolaVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
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1 Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Copertina
FirenzeViolaIl programma della Fiorentina: due giorni di riposo nella settimana della sfida con la Juventus
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
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