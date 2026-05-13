FirenzeViola Che fare con Kean? Giuseppe Rossi: "Speriamo tutti che rimanga a Firenze"

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Nel corso della sua lunga intervista con FirenzeViola, Giuseppe Rossi ha parlato anche di Moise Kean. Pepito, grande ex fantasista viola, si è soffermato infatti sul rendimento dell'attuale centravanti della Fiorentina e sulle prospettive future, con il mercato ormai alle porte: "Non è stata la sua miglior stagione, è vero, ma bisogna valutare bene cosa fare con lui. Bisogna capire se ci sono offerte dall'estero e se magari l'allenatore che viene riesce a utilizzarlo nella maniera giusta per farlo tornare il giocatore dell'anno scorso. Lui può ancora dare una grande mano alla Fiorentina e tutti noi speriamo che sia così".

Spazio poi a una battuta sul Centenario che la Fiorentina festeggerà ad agosto, con Rossi che ha dichiarato: "So che la società sta organizzando qualcosa: sarà una gran bella festa per i tifosi viola e anche per i giocatori che ci saranno. Spero tanto di esserci, ovviamente la Fiorentina ha un posto nel mio cuore e quindi rimettere quella maglia sulle spalle sarebbe un onore".