FirenzeViola Vanoli, la Fiorentina e un terzo incontro che può cambiare tutto. Ma la data resta incerta

vedi letture

Fabio Paratici e Paolo Vanoli ancora non si sono incontrati. Potrebbero farlo oggi (quando il direttore sportivo tornerà da Roma, dove si trovava fino a stamattina per questioni legate alla Lega e per altri motivi) oppure nei prossimi giorni (opzione più probabile). In ogni caso, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, quello tra l'allenatore della Fiorentina e il responsabile dell'area tecnica sarà il terzo incontro formale che andrà in scena per provare a definire il futuro. Ai precedenti due - che per la verità sono stati interlocutori - ha preso parte anche il manager del mister, ovvero Andrea D'Amico che peraltro domenica era presente al Franchi in occasione della sfida contro il Genoa che ha garantito la salvezza ai viola.

Un percorso condiviso

Un traguardo cercato e voluto con forza da Vanoli, arrivato quando la situazione a Bagno a Ripoli era pressoché disperata, e sul quale farà leva nei prossimi faccia a faccia con la dirigenza per capire se esistano i presupposti per andare avanti nel solco di un percorso di crescita costante. Da parte sua l'ex Torino ha dato massima disponibilità alla dirigenza viola per ripartire insieme e condividere un'avventura che poggi sulla costruzione partecipata di una nuova squadra ("La società mi aveva chiesto di raggiungere questo obiettivo e l’ho centrato con una squadra non costruita da me" ha ribadito con forza, ma non a caso, l'allenatore domenica).

Le alternative: De Rossi in rimonta

La Fiorentina da parte sua continua a tenere in piedi la candidatura dell'attuale tecnico (al club è piaciuto non solo il suo lavoro in questa stagione ma anche come in tutte le sue esperienze passate Vanoli abbia sempre ottenuto il meglio: una coppa a Mosca, una salvezza e una promozione a Venezia e due salvezza tra Torino e Firenze) ma al contempo prosegue a guardarsi attorno per sondare altre piste. Anche perché, fosse realmente stata convinta al 100% di voler ripartire con lo stesso allenatore per la prossima annata, la società lo avrebbe già riconfermato. Andoni Iraola resta il sogno (quasi impossibile) di Paratici, mentre sta prendendo più quota il nome di Daniele De Rossi, le cui chances di approdare in viola ad oggi sono pari - se non superiori - a quelle di Fabio Grosso. Il prossimo faccia a faccia tra la Fiorentina e Vanoli, in ogni caso, sarà decisivo.