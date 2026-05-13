FirenzeViola Giornata di ripresa per la Fiorentina. Kean, doppia seduta individuale: obiettivo Juve

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Dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli a seguito della partita col Genoa, la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio al Viola Park con una seduta di allenamento a cui ha preso parte praticamente tutto il gruppo della Prima Squadra, iniziando a mettere nel mirino l'appuntamento del weekend contro la Juventus (ancora da stabilire con esattezza data e orario, vista la querelle di queste ore tra Lega Calcio e istituzioni sulla concomitanza tra derby di Roma e finale degli Internazionali d'Italia per la giornata di domenica).

All'allenamento non ha preso parte Moise Kean, che continua a svolgere il suo programma di recupero per guarire dal problema alla tibia che lo limita ormai da tanto tempo. Dopo il doppio allenamento individuale svolto ieri, l'attaccante ha replicato allo stesso modo nella giornata odierna, con una seduta a parte al mattino e un'altra al pomeriggio, aumentando gradualmente i carichi di lavoro. Da capire, giorno per giorno, se riuscirà a tornare a disposizione per il match di Torino di questo fine settimana, obiettivo che si è posto il giocatore da tempo.