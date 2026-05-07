Moretto sulla panchina viola: "Inigo Perez era un nome, ma ha già un accordo"
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L'esperto di mercato, Matteo Moretto, sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha parlato anche del mercato della Fiorentina: "Nelle ultime settimane sono emerse diverse voci, soprattutto su un allenatore spagnolo molto promettente come Iñigo Pérez, che però ha già trovato un accordo con il Villarreal, quindi ritengo di poter escludere questa pista con decisione. Sarà invece da seguire l’evoluzione della candidatura di Fabio Grosso, tecnico molto stimato da Fabio Paratici, anche se restano aperte pure altre soluzioni.
Mi aspetto cambiamenti profondi anche nella rosa, una trasformazione in perfetto stile Paratici, ma il nodo principale rimane la nomina del nuovo allenatore".
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