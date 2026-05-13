Top Fv, Fiorentina-Genoa 0-0: chi il miglior viola? Vota il nostro sondaggio

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Oggi alle 16:39Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina pareggia 0-0 in casa contro il Genoa dopo una gara senza particolari squilli o pericoli per i due portieri. Un punto che vale la salvezza aritmetica per la squadra viola, nonostante questo sommersa di fischi alla fine del match. Chi è stato secondo voi il miglior giocatore tra i viola nella partita?

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