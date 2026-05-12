De Gea il futuro legato ad Alisson: è la seconda scelta della Juve

De Gea il futuro legato ad Alisson: è la seconda scelta della Juve FirenzeViola.it
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Ieri alle 23:40Notizie di FV
di Redazione FV

Uno degli articoli più letti del giorno su FirenzeViola.it è il focus di Tuttosport sul futuro portiere della Juventus, che riguarda la Fiorentina. Perché se i bianconeri non dovessero riuscire ad arrivare ad Alisson Becker potrebbero provarci concretamente per David De Gea, con cui c'è già stato qualche contatto. CLICCA QUI per la notizia completa.