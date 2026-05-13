Paratici guarda in Premier per l'allenatore: contatti con Iraola che non chiude
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Fabio Paratici si sta guardando intorno per decidere chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina e La Nazione oggi in edicola parla della possibilità che venga dall'estero. Il ds sta sondando anche le opportunità possibili dalla Premier League e il nome di Andoni Iraola è caldo anche perché nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti con l'attuale allenatore del Bournemouth che lascerà a fine stagione. Il tecnico spagnolo è seguito anche dal Crystal Palace ma ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina, anche se prima valuterà le altre opportunità che gli si pareranno di fronte.
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Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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1 Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro
Copertina
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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