Paratici guarda in Premier per l'allenatore: contatti con Iraola che non chiude

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Fabio Paratici si sta guardando intorno per decidere chi sarà il prossimo allenatore della Fiorentina e La Nazione oggi in edicola parla della possibilità che venga dall'estero. Il ds sta sondando anche le opportunità possibili dalla Premier League e il nome di Andoni Iraola è caldo anche perché nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti con l'attuale allenatore del Bournemouth che lascerà a fine stagione. Il tecnico spagnolo è seguito anche dal Crystal Palace ma ha lasciato una porta aperta alla Fiorentina, anche se prima valuterà le altre opportunità che gli si pareranno di fronte.