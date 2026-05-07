Grosso sulla Fiorentina: "A fine stagione parlerò col club e capiremo"

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Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Ecco un passaggio sulle voci su un suo futuro alla Fiorentina: “Io divento monotono ma mi sento di dare quelle risposte. Guardo a domani, ringrazio per i complimenti che arrivano, ma questo è un ambiente dove bisogna saper mantenere i piedi per terra, le cose cambiano in maniera repentina, penso a quello che dovrà succedere ma non troppo lontano e quando finirà il campionato ci siederemo insieme e capiremo quello che sarà il futuro".

Firmerebbe per restare qui a vita?

"Io ho toccato 4 anni il settore giovanile. A me piace la continuità ma non l'ho mai trovata per varie vicissitudini. Vedremo quale sarà il futuro ma ora sono concentrato su queste ultime tre giornate. Domani sarà un grande step di maturità affrontare il Torino senza lasciare vantaggi".