De Rossi e la suggestione Fiorentina, il CorFio: "La clausola da 10 milioni frena i viola"

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La scelta della prossima guida tecnica della Fiorentina è sicuramente uno dei temi che riguarderanno da vicino la gara di domenica. Già, perché sulla panchina del Genoa siederà Daniele De Rossi, un tecnico che dalle parti di Campo di Marte ha fatto ricredere molti, in particolare per la personalità con la quale ha portato alla salvezza il Grifone.

Dopo vari accostamenti e avvicinamenti con la Viola nel passato, prima con il veto di Commisso nel 2020 e poi con l'ultimo tentativo di Pradé più recente per il post Pioli, ancora oggi la possibilità di vedere DDR sulla panchina viola nella prossima stagione resta soltanto una suggestione. Oltre a un rinnovo scattato automaticamente una volta centrata la salvezza, il Genoa sarebbe infatti forte pure di una clausola rescissoria da 10 milioni, dettaglio che il club avrebbe comunicato a chi, nell’ambiente del mercato, ha chiesto informazioni sul tecnico e che rende la strada che porta a De Rossi se non proprio impraticabile come minimo in salita. Lo riporta stamani il Corriere Fiorentino.