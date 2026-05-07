Paratici spinge per una riconferma di Vanoli, il CorSport: "È corsa a due con Grosso"

vedi letture

Se domenica contro il Genoa sarà salvezza matematica, scrive stamani il Corriere dello Sport, da lunedì partiranno le consultazioni al Viola Park sul futuro della Fiorentina in panchina. Con idee già indirizzate e due nomi in cima alla lista che forse ne contiene altri o magari no: Paolo Vanoli e Fabio Grosso. Da molto prima di ieri esiste forte la corrente dentro al club di confermare il tecnico varesino.

Una corrente trasversale di stampo politico che abbraccia varie anime, direttore sportivo Paratici in testa che ha ovviamente peso specifico rilevante in questa scelta, con un mimino comune denominatore: il lavoro fatto da Vanoli è stato ed è considerato di ottimo livello, mettendo insieme dov’era la Fiorentina quando l’ha presa e com’era messa. L'altra pista è quella che porta a Fabio Grosso, un nome che proprio Paratici conosce bene, molto bene, per averlo portato alla Juventus da calciatore e poi per avergli affidato la Primavera bianconera iniziandolo alla nuova carriera.