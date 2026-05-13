FirenzeViola Pepito Rossi in esclusiva: "Vanoli o un altro, la Fiorentina deve tornare dove merita. Gud? Deve prendersi responsabilità. Sogno 3 punti a Torino"

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Giuseppe Rossi gioca per Radio FirenzeViola in anteprima la sfida tra Juventus e Fiorentina. L'ex attaccante viola, autore di una memorabile tripletta contro i bianconeri nell'ottobre 2013, ha detto la sua sulla stagione della squadra di Vanoli intervenendo nel corso della trasmissione odierna di "Viola amore mio".

Giuseppe, è un piacere risentirla. La Fiorentina alla fine si è salvata: come giudica la stagione dei viola?

"Sono contento che la squadra si sia salvata, certo i tifosi magari si aspettavano qualcosa di più con una rosa del genere: siamo alla Fiorentina e quindi si aspira sempre a cose un po' più grandi rispetto alla salvezza ma ci sta un'annata un po' storta. Adesso però ho tanta fiducia che la proprietà e il mister, chiunque prenderanno, riusciranno a portare avanti la Fiorentina dove deve essere".

Kean però ha deluso molto: cosa farebbe con lui?

"Non è stata la sua miglior stagione, è vero, ma bisogna valutare bene cosa fare con lui. Bisogna capire se ci sono offerte dall'estero e se magari l'allenatore che viene riesce a utilizzarlo nella maniera giusta per farlo tornare il giocatore dell'anno scorso. Lui può ancora dare una grande mano alla Fiorentina e tutti noi speriamo che sia così".

Recentemente ha detto che Gudmundsson può essere il suo erede: ma qual è il suo ruolo ideale e perché in due anni non si è confermato quello di Genoa?

"Albert ha le qualità giuste per far divertire, per decidere le partite e per regalare emozioni al pubblico. A volte però manca un po' di spirito, un po' di fiducia in se stesso. Dovrebbe assumersi più responsabilità e portare la Fiorentina a grandi traguardi: questo è quello che manca per fargli fare un salto di qualità. Speriamo che l'anno prossimo riesca a farlo".

E' in arrivo la sfida contro la Juventus: che ricordo ha delle partite contro i bianconeri giocate in maglia viola?

"Juventus-Fiorentina è una partita sentita e anche se per noi la stagione è già definita le motivazioni vanno oltre. Una vittoria contro la Juve fa sempre piacere quindi spero che i ragazzi possano affrontare questa sfida con la mentalità giusta, perché per i tifosi conta tanto. Finire la stagione con qualcosa di positivo sarebbe il massimo. Per questo non vedo l'ora di vederla e ovviamente spero nei 3 punti viola".

A fine agosto la Fiorentina festeggerà il centenario: che Fiorentina si aspetta di trovare?

"Intanto ci tengo a dire che Vanoli si è dimostrato un allenatore molto valido: non era facile entrare in una situazione così delicata e prendere la squadra in mano e portarla alla salvezza è stata un'impresa. Quindi dobbiamo dire grazie a Vanoli per quello che ci ha dato: vediamo se è l'uomo giusto per continuare. Lui è molto capace, è uno che legge bene le partite e ho sentito delle buone cose su di lui per come lavora durante gli allenamenti. Ma chiunque arriverà dovrà avere un solo obiettivo, ovvero riportare la Fiorentina in alto per lottare per i posti europei".

E sul centenario?

"So che la società sta organizzando qualcosa: sarà una gran bella festa per i tifosi viola e anche per i giocatori che ci saranno. Spero tanto di esserci, ovviamente la Fiorentina ha un posto nel mio cuore e quindi rimettere quella maglia sulle spalle sarebbe un onore".