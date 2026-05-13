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Derby di Roma, Juventus-Fiorentina e le altre: la Lega spinge per giocare domenica alle 12
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Nuovo colpo di scena nella querelle legata al derby della Capitale: in questi minuti infatti Lega Serie A e Prefettura stanno lavorando in concerto per spostare Roma-Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio e posticipare così la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico alle 17.30. Di conseguenza anche le altre partite che dovranno essere giocate in contemporanea alla sfida dell'Olimpico si giocherebbero nello stesso slot orario, quindi Juventus-Fiorentina ma anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan. Cinque gare che si disputerebbero alle ore 12 di domenica, una prima volta assoluta per la Serie A.
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Primo Piano
FirenzeViolaDerby di Roma, Juventus-Fiorentina e le altre: la Lega spinge per giocare domenica alle 12
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FirenzeViolaPepito Rossi in esclusiva: "Vanoli o un altro, la Fiorentina deve tornare dove merita. Gud? Deve prendersi responsabilità. Sogno 3 punti a Torino"
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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