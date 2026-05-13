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Derby di Roma, Juventus-Fiorentina e le altre: la Lega spinge per giocare domenica alle 12

Derby di Roma, Juventus-Fiorentina e le altre: la Lega spinge per giocare domenica alle 12FirenzeViola.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 15:14Primo Piano
di Redazione FV

Nuovo colpo di scena nella querelle legata al derby della Capitale: in questi minuti infatti Lega Serie A e Prefettura stanno lavorando in concerto per spostare Roma-Lazio alle ore 12 di domenica 17 maggio e posticipare così la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico alle 17.30. Di conseguenza anche le altre partite che dovranno essere giocate in contemporanea alla sfida dell'Olimpico si giocherebbero nello stesso slot orario, quindi Juventus-Fiorentina ma anche Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan. Cinque gare che si disputerebbero alle ore 12 di domenica, una prima volta assoluta per la Serie A.