Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola Park

Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento al Viola ParkFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:05Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna oggi ad allenarsi dopo i due giorni liberi concessi da Vanoli e dal suo staff ai giocatori viola. Prevista una seduta nel primo pomeriggio al Viola Park, con la speranza di poter recuperare Moise Kean in vista della prossima sfida contro la Juventus.