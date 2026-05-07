Sportitalia sicura: la Fiorentina ha deciso, via Vanoli. Grosso il favorito
Novità sulla panchina viola direttamente da Sportitalia e dal giornalista Luca Cilli: secondo quanto riportato dall'emittente, la Fiorentina dopo le valutazioni e i confronti degli ultimi giorni ha deciso di non proseguire con Paolo Vanoli al termine di questa stagione e di iniziare il prossimo campionato con un nuovo allenatore. Come spiega Cilli, è confermata la notizia che Fabio Grosso sia il primo nome della lista di Paratici, un gradimento ricambiato anche dallo stesso allenatore del Sassuolo.
Ecco il lancio su X che riporta questa indiscrezione:
🟣 La #Fiorentina dopo le valutazioni e i confronti degli ultimi giorni ha deciso di non proseguire con Paolo #Vanoli al termine di questa stagione e di iniziare il prossimo campionato con un nuovo allenatore. Confermato Fabio #Grosso come primo nome della lista di #Paratici, un… https://t.co/ju8bWYRAAa— Luca Cilli (@Luca_Cilli) May 7, 2026
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