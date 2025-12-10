Top Fv, col Sassuolo vince Mandragora, voto di bentornato per Kouame, terzo Parisi

I lettori di FirenzeViola non hanno dubbi: a Reggio Emilia contro il Sassuolo il miglior viola in campo è stato Rolando Mandragora, che ha avuto il 38,9% delle preferenze anche per il gol dal dischetto che dopo pochi minuti prometteva ben altro risultato. Al secondo posto a sorpresa Christian Kouame, con il 15,36%; l'ivoriano è tornato in campo nell'ultimo spezzone di gara dopo l'operazione al crociato di aprile. Una lunga sofferenza e assenza che i tifosi hanno voluto premiare con la loro preferenza. Sul podio anche Parisi con il 14,7% dei voti totali.

L'esterno sinistro, nonostante le dififcoltà su Volpato, si è comunque procurato il rigore poi trasformato dal compagno. Un buon 9,17% anche per Niccolò Fortini, quinto Comuzzo con il 6,74% dei voti. In fondo alle preferenze, tra gli altri, Ranieri e Kean.