La Dinamo Kiev arriva a Peretola: le immagini e il programma degli ucraini

La Dinamo Kiev arriva a Peretola: le immagini e il programma degli ucraini
© foto di pietro.lazzerini
Oggi alle 13:58Notizie di FV
di Pietro Lazzerini
fonte Mattia Verdorale

La Dinamo Kiev è arrivata da poco a Firenze direttamente all'aeroporto di Peretola con un volo proveniente da Lublino, Polonia. La squadra di mister Ihor Kostyuk nel pomeriggio, a partire dalle 17, effettuerà l'allenamento di rifinitura sul campo dello stadio Franchi dove si disputerà la partita di Conference League con fischio d'inizio domani alle ore 18.45. In precedenza, alle ore 16.15, lo stesso allenatore degli ucraini, parlerà in conferenza stampa insieme a un giocatore. Ecco le foto della Dinamo Kiev in arrivo a Peretola: 

© foto di pietro.lazzerini
© foto di pietro.lazzerini
© foto di pietro.lazzerini
© foto di pietro.lazzerini