Daily Mail, il Fulham mette gli occhi su Kean : lo vuole l'ex tecnico Silva

Il mercato di gennaio si avvicina ed anche in Premier iniziano i primi sondaggi. Secondo il Daily Mail, il Fulham sta valutando un trasferimento per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, per evitare la minaccia della retrocessione. L'allenatore Marco Silva voleva rinforzi migliori in attacco già la scorsa estate e la necessità rimane, con Rodrigo Muniz che torna da un infortunio al bicipite femorale, Samuel Chukwueze che sarà presto assente per la Coppa d'Africa e Raul Jimenez che, a 34 anni, deve essere gestito con attenzione durante un periodo intenso di partite.

Il Fulham ha già mostrato interesse in passato per Kean, che ha avuto un periodo poco promettente all'Everton sotto la guida proprio di Marco Silva nel 2019.