Daily Mail, il Fulham mette gli occhi su Kean : lo vuole l'ex tecnico Silva
FirenzeViola.it
Il mercato di gennaio si avvicina ed anche in Premier iniziano i primi sondaggi. Secondo il Daily Mail, il Fulham sta valutando un trasferimento per l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, per evitare la minaccia della retrocessione. L'allenatore Marco Silva voleva rinforzi migliori in attacco già la scorsa estate e la necessità rimane, con Rodrigo Muniz che torna da un infortunio al bicipite femorale, Samuel Chukwueze che sarà presto assente per la Coppa d'Africa e Raul Jimenez che, a 34 anni, deve essere gestito con attenzione durante un periodo intenso di partite.
Il Fulham ha già mostrato interesse in passato per Kean, che ha avuto un periodo poco promettente all'Everton sotto la guida proprio di Marco Silva nel 2019.
Pubblicità
Primo Piano
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altro
3 Vanoli: "Ci serve un risultato importante. Albert sensibile sul rigore. Facciamo tutti un passo indietro"
Copertina
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com