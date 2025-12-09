De Gea o Martinelli? Il dilemma di Vanoli prima della Conference League

vedi letture

La Fiorentina si prepara alla sfida di Conference League con un interrogativo in porta: chi schierare tra De Gea e Martinelli. Nelle ultime stagioni la scelta sembrava scontata a favore dello spagnolo, ma il calo di forma recente del numero 43 ha riacceso il dubbio. De Gea ha commesso errori importanti nelle ultime partite, influenzando negativamente il rendimento della squadra, mentre Tommaso Martinelli, con poche presenze in campionato ma due in Conference, scalpita per una chance. La partita contro la Dinamo Kiev, in programma a meno di 72 ore dal delicato confronto di campionato con l’Hellas Verona, rappresenta un’opportunità per far riposare il titolare. Paolo Vanoli, quindi, si trova a dover prendere decisioni difficili su un giocatore chiave e leader dello spogliatoio, con la scelta finale che sarà annunciata dopo la rifinitura e, probabilmente, in conferenza stampa. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.