Fiorentina-Dinamo, Franchi "freddino" in Conference: attesi 8mila spettatori circa

Oggi alle 18:35Primo Piano
di Redazione FV

Saranno circa 8mila gli spettatori attesi al Franchi per la gara di domani alle ore 18.45, Fiorentina-Dinamo, gara valida per la penultima giornata della League Phase prima della trasferta di Losanna (dove i tifosi viola hanno già fatto sold out). Il pomeriggio feriale e la situazione di classifica in campionato della Fiorentina non invogliano a riempire il Franchi che tocca così il record negativo di presenze. Vdremo se nelle ultime 24 ore qualche altro tifoso deciderà di andare. Intanto, sempre come raccolto da FirenzeViola, saranno 200 i tifosi della Dinamo a Firenze.