Fiorentina-Dinamo, Franchi "freddino" in Conference: attesi 8mila spettatori circa
Saranno circa 8mila gli spettatori attesi al Franchi per la gara di domani alle ore 18.45, Fiorentina-Dinamo, gara valida per la penultima giornata della League Phase prima della trasferta di Losanna (dove i tifosi viola hanno già fatto sold out). Il pomeriggio feriale e la situazione di classifica in campionato della Fiorentina non invogliano a riempire il Franchi che tocca così il record negativo di presenze. Vdremo se nelle ultime 24 ore qualche altro tifoso deciderà di andare. Intanto, sempre come raccolto da FirenzeViola, saranno 200 i tifosi della Dinamo a Firenze.
Le sensazioni sono tutte negative: spogliatoio a pezzi, dirigenza in balia delle onde e proprietà totalmente assente. Firenze ha bisogno di risposte, ma chi può darle davvero? Dall'America devono arrivare certezze, in un senso o nell'altrodi Lorenzo Di Benedetto
Angelo GiorgettiCronaca di una fine annunciata: le istituzioni fiorentine devono muoversi per capire le intenzioni di Commisso. E fare pressioni. Situazione surreale, una città trascinata verso la B e nessuno ha una risposta
Mario TeneraniSolo Rocco può salvare la Fiorentina: vendendola presto per voltare pagina. Altrimenti dentro un manager di calcio. Questa squadra non merita Firenze. Spogliatoio: scintille Kean-Mandragora
Tommaso LoretoNon è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessuno
