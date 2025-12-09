Kean-Mandragora, prima le scintille sul rigore di Reggio poi la pace ritrovata

Nei tanti momenti di tensione registrati in Sassuolo-Fiorentina di sabato, il rigore assegnato ha scatenato un acceso confronto tra Mandragora e Kean. Alla chiamata dell’arbitro, i due si sono lanciati sul pallone mentre Gudmundsson, rigorista designato, ha scelto di non avvicinarsi per non aumentare la tensione. Kean, desideroso di segnare dopo un periodo complicato, ha provato a convincere Mandragora a lasciargli il tiro, ma il centrocampista ha rivendicato il ruolo di vice-tiratore. Ranieri è intervenuto allontanando Kean, che ha reagito con evidente disapprovazione. A fine gara, i due giocatori hanno chiarito la questione nello spogliatoio. Il giorno successivo, Vanoli ha riunito la squadra ribadendo la necessità di evitare comportamenti impulsivi e l’uso improprio dei social: non è il momento dei personalismi. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.