Verso Fiorentina-Dinamo Kiev: la rifinitura degli ucraini al Franchi

Oggi alle 17:16Primo Piano
di Redazione FV
fonte dagli inviati al Franchi Andrea Giannattasio e Ludovico Mauro

Rifinitura allo stadio Franchi della Dinamo Kiev, che saggia il terreno dove domani affronterà la Fiorentina di Vanoli. La squadra, atterrata oggi a Firenze, è appunto allo stadio per mettere a punto gli ultimi schemi in vista della gara, quinta della League Phase di Conference. Gli ucraini si aggrappano alla residua speranza dei playoff ma la Fiorentina deve vincere per non rischiare di uscire dalla competizione a sua volta. Ecco le immagini della rifinitura nei primi quindici minuti aperti alla stampa come da prassi Uefa, realizzate da FirenzeViola: