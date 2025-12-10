FirenzeViola Domani Fiorentina-Dinamo, Conference un ostacolo ma anche una possibile scintilla

La testa è allo scontro diretto con il Verona, definito da Paolo Vanoli una finale. Come tutte le gare di dicembre. La Fiorentina ha a disposizione dei match point (il primo contro il Sassuolo è andato sprecato) per restare aggrappata alla A. In tutto questo però domani si gioca la penultima gara di Conference di questa fase a girone unico. La Fiorentina con soli 6 punti frutto delle prime due vittorie consecutive (oltre a quella del playoff) per poi perdere le ultime due non può permettersi altri passi falsi altrimenti rischia di finire la sua avventura a Losanna giovedì prossimo. Un male o in questo momento la Conference conta zero?

Spreco di energie da impiegare sulla salvezza o scintilla?

La paura della serie B in campionato potrebbe in effetti portare ad una scelta doverosa dopo tre anni di dominio nella competizione minore dell'Europa, con due finali e una semifinale conseguite consecutivamente. Ora però le energie servono per la salvezza e, per dirla con le parole di un dirigente esperto come Oreste Cinquini proprio a Radio FirenzeViola "accantonerei le coppe, sia la Conference per la coppa Italia, che ora valgono zero, per salvarsi". Parole sagge e forse giuste, ma da qualche parte si deve iniziare a vincere. Ed una vittoria, si spera, possa far scattre la scintilla e quella luce in fondo al tunnel che aiuti la squadra a ritrovarsi.

Vanoli chiede una vittoria per la stima e il morale

Per Paolo Vanoli infatti un risultato positivo in questo momento serve per la fiducia e l'autostima: "Dobbiamo ottenere un risultato importante, per la stima e per il morale - ha sottolineato in conferenza - in vista anche della prossima partita di campionato. Io parlo sempre con i ragazzi. La cosa più importante non è mettersi uno contro gli altri ma essere uniti. Vogliamo uscire da questa situazione".