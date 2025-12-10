FirenzeViola Fiorentina e l'arbitro Colombo: i precedenti non sorridono ai viola

Sarà Andrea Colombo l'arbitro della prossima gara di campionato che vedrà protagonista la Fiorentina di mister Vanoli contro il Verona di mister Zanetti. Il fischietto del match, che andrà in scena questa domenica alle ore 15:00, ha all'attivo 51 direzioni di gara in Serie A e 3 in Coppa Italia. Questa per lui è la quinta stagione come arbitro della massima serie di calcio italiana, ed in questi anni ha già arbitrato la Fiorentina in 4 occasioni.

Il bilancio non sorride alla squadra viola, visto che nei 4 precedenti sono arrivate 0 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo precedente in ordine temporale risale a poco più di due mesi fa, ovvero Fiorentina-Roma, sfida andata in scena alla 6° giornata e terminata sul punteggio di 1-2 per la squadra capitolina.

Minori invece sono i suoi precedenti con il Verona. Colombo infatti ha diretto i gialloblu solo 3 volte in carriera con uno score di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'ultimo incontro risale a poco più di un anno fa quando l'Inter schiantò i veneti con un secco 0-5: era il 23 novembre 2024.